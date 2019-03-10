شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تحيي طلاب الجامعة الألمانية على مشاركتهم ببورصة برلين للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أعضاء هيئة التدريس والطلاب الدارسين بفرع الجامعة الألمانية ببرلين على مشاركتهم الفعالة في الجناح المصري ببورصة برلين للسياحة لعام 2019، وذلك حرصاً منهم على المساهمة فى دعم خطة الدولة السياحية لعودة السياحة لوضعها الطبيعي، وفق البرنامج الذي أعدته الوزارة.

كما أعربت الوزيرة عن سعادتها برؤية هؤلاء الشباب النابض بالحياة في مثل هذا التجمع السنوي الذي يشهد رواجاً سياحياً، حيث تأتى أهمية المعرض نظراً لكونه أكبر معرض مصدر للسياحة الألمانية في مصر ويطلق عليه «قمة العالم السياحية».

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جاء ذلك أثناء تفقدها للجناح المصري في بورصة برلين برفقه كل من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

من جانبها، فقد أعربت الجامعة الألمانية بالقاهرة عن عمق امتنانها وتقديرها للوزيرة للعناية التي أولتها لأبناء الجامعة الألمانية المشاركين في بورصة برلين، وتشجيعها إياهم على مواصلة هذه الجهود الرامية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

يذكر أن معرض بورصة برلين للسياحة لعام 2019 قام بافتتاحه وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير، مساء الثلاثاء الموافق 5 من شهر مارس، وتختتم فاعليات أعماله اليوم الأحد الموافق 10 من شهر مارس الحالي.