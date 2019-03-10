شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة النواب» توصي بتوعية المواطنين بالمساجد والكنائس بمواعيد حملات تطعيم الحيوانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب، بضرورة توعية المواطنين، عبر خطبة الجمعة بالمساجد والعظة بالكنائس، بتوقيت حملات تطعيم الحيوانات، وطالبت الحكومة بإفادة اللجنة بأعداد الحيوانات التي يتم تحصينها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، حول انتشار مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية بمحافظة أسيوط بصفة خاصة وباقى المحافظات بصفة عامة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد نبيل مدين، حول نفوق الحيوانات بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية والجلد العقدي بين المواشى رغم التحصين.

وقال النائب إبراهيم نظير، إن انتشار مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية، أدى بدوره إلى نفوق عدد غير قليل من الثروة الحيوانية، مطالبًا بسرعة مواجهة ذلك الأمر.

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وأيده النائب أحمد مدين، الذي قال إن المرض يضر بالثروة الحيوانية في مصر وكذلك يضر برأس مال الفلاح البسيط، مطالبًا بالكشف عن الأسباب الرئيسية لنفوق الحيوانات رغم تحصينها، مؤكدًا أن كل الحيوانات، يتم تحصينها، والفلاح حريص على ذلك التحصين، خاصة وأن مقابل ذلك التحصين زهيد جدًا، مقارنة بقيمة الحيوان.

جاء ذلك تعقيبًا على الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الذي أكد خلال كلمته للرد على طلبات الإحاطة، بأن هناك دورًا تقوم به الهيئة بتحصين الحيوانات، لحمايتها من ذلك المرض، بالإضافة إلى التأمين المادي على تلك الحيوانات، الذي يصرفه المواطن حال نفوق الحيوان.

وردًا على كلمة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن دور الهيئة لتوعية الفلاحين وارسالها لوزارة الأوقاف خطابات للتوعية حول تحصين الحيوانات بخطبة الجمعة، أوضح هشام الحصري، وكيل اللجنة، أن ذلك الدور غير ملموس على أرض الواقع، قائلا، «أنا بصلي الجمعة كل أسبوع ولم أسمع شيء عن ذلك، مش عايزين كلام للاستهلاك المحلي»، مطالبًا بالتواصل المباشر بين الهيئة ووزارة الزراعة ووزارة الأوقاف والكنائس، للوصول إلى نتيجة ملموسة في توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات وتوقيت حملات ذلك التحصين.

وطالب «الحصري» أن تتضمن خطبة الجمعة بالمساجد وعظة الكنائس، معلومات عن وقت تحصين الحيوانات من الأمراض وأهمية ذلك وتشجيع الفلاح على التحصين، حتى يتم مواجهة تلك الأمراض التي تؤدي إلى نفوق الحيوانات.

وطالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، بتنظيم حملة قومية تثقيفية بمديريات الزراعة بالمحافظات، للفلاحين المربين للحيوانات، لتوعيتهم، ومكافحة أمصال بير السلم، وزيادة عدد الأطباء البيطريين، وتخصيص رقم لكل حيوان، بحيث يساعد ذلك في التفريق بين الحيوان المحصن وغير المحصن، على أن يتبع ذلك عدم تواجد الحيوانات غير المرقمة إلى الأسواق، منعًا لنقل العدوى إلى الحيوانات المحصنة.