شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة البرلمان» تطلب حضور 3 وزراء لمناقشة زيادة توريد القصب والبنجر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحضور وزراء «التموين، والمالية، والزراعة»، لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بقصب السكر، وزيادة سعر توريد محصول بنجر السكر، وذلك بعد اعتذار وزير التموين الدكتور على مصيلحى، عن حضور اجتماع اللجنة اليوم.
وقال النواب، إن رئيس شركة السكر ليس من أصحاب القرار، وبالتالى توصيات اللجنة لن تنفذ.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة السكر، إنه لا يوجد هامش ربح لشركة السكر هذا العام، ولولا قيام وزارة التموين بشراء السكر منهم، كانت شركة السكر قفلت من زمان.
وأوضح أن تكلفة طن السكر العام الماضى طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 8 آلاف و825 جنيه، بما يعنى أن طن السكر بـ65 جنيهًا صافى ربح، ولكن هذا العام هتيجي علينا بخسارة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى تدني ناتج القصب هذا العام، مؤكدًا وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج بسبب الزيادة السكانية، وأن استهلاك الفرد وصل لنحو 32 كيلو سكر في العام، الأمر الذي يحتاج زيادة المصانع لاستيعاب الإنتاج.
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