شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكليف كامل الوزير بحقيبة وزارة النقل.. قيادات المترو في جولات على الرصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للواء مهندس كامل الوزير لمنصب وزير النقل، وأدائه القسم خلال ساعات، قام قيادات شركة مترو الأنفاق بجولة تفقدية للمحطات والأرصفة.

وتفقد المهندس على الفضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، رافقه المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، صباح اليوم، محطة مترو العتبة، والتي تعد محطة تبادلية بين الخطين الثاني والثالث، وتستقبل كثافة عالية من الركاب يوميًا، وذلك للاطمئنان على سير العمل وسلامة التشغيل بالمحطة.

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واستهل «الفضالي» و«صبرة» جولتهما بتفقد الصالة الرئيسية ومكاتب صرف التذاكر لمتابعة الصرف، والتأكيد على توفير الفكة اللازمة، والتشديد على حسن التعامل مع جمهور الركاب، ثم توجها إلى بوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بالكامل للتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي أعطال بها.

وشددوا على ضرورة عمل الصيانة اللازمة بانتظام، مرورًا بمداخل ومخارج المحطة والمرور على الأكشاك المتواجدة بالممرات، والتأكد من سهولة حركة الدخول والخروج مع وجود الأكشاك.

واختتم «الفضالي» و«صبرة» جولتهما بتفقد الصالة الرئيسية بالخط الثالث ومتابعة تشغيلها أيضا.

شارك بالجولة كل من المهندس إيهاب فهيم، مساعد رئيس الشركة للتشغيل بالخط الثالث، والمهندس عزت عفيفي، مدير عام تشغيل محطات الخط الثالث، والمهندس مصطفى فاضل، مدير عام تشغيل محطات الخط الثاني، والمهندس أحمد نجيب، مدير عام حركة القطارات بالخط الثالث.