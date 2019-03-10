شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أبرز الملفات الصعبة أمام وزير النقل الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتظر اللواء مهندس كامل الوزير، وزير النقل الجديد، والذي سيدلي بقسم اليمين خلال ساعات، مجموعة من الملفات المهمة والصعبة في ملف النقل.

يأتي في مقدمة هذه الملفات الصعبة إيقاف نزيف حوادث قطارات السكة الحديد، والتي كان آخرها كارثة جرار محطة مصر، التي أودت بحياة نحو ٢٤ مواطنا وإصابة العشرات، وأيضا هيكلة الهيئة وإعادة الانضباط لها، بالإضافة إلى إنهاء المشروعات المتعلقة، والتي يأتي في مقدمتها مشروع كهربة الإشارات وتطوير المزلقانات، والإسراع في التفاوض مع إكزيم بنك المجري لتوريد وتصنيع ١٣٠٠ عربة ركاب، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وأيضا إكمال التعاقد لتوريد ٦ وحدات كاملة من شركة تالجو الإسبانية بقرض من بنك الاستثمار الأوروبي، وتوريد ١٠٠ جرار من شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، وأيضا صيانة ٨١ أخرى، والتفاوض على تصنيع ١٠٠ جرار أخرى، ورفع كفاءة العنصر البشري.

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كما يستعد اللواء مهندس كامل الوزير لإطلاق ووضع حجر أساس القطار الكهربائي «السلام- العاشر من رمضان»، وأيضا مشروع القطار السريع «العلمين- العين السخنة»، والذي من المتوقع إعلان التحالف الفائز خلال أيام.

وتأتي ثاني الملفات في قطاع النقل البحري، حيث تستعد وزارة النقل لانتخابات عضوية مصر في المنظمة البحرية الدولية «imo» في لندن نهاية شهر نوفمبر المقبل، وهي المنظمة التي تضع قوانين البحار في العالم، وتعد مصر من الدول المؤسسة، وعضوا في المجلس التنفيذي التصنيف «c»، حيث ستخوض مصر انتخابات صعبة هذا العام.

كما يستعد ميناء الإسكندرية لطرح مشروع المحطة متعددة الأغراض برصيف ٥٥ باستثمارات ٤٥٠ مليون دولار، وأيضا الانتهاء من الدراسات النهائية للمنطقة اللوجستية على مساحة ٢ مليون متر مربع، وفي البحر الأحمر التجهيز لطرح ميناء سفاجا متعدد الأغراض بتكلفة ٤٠٠ مليون دولار، والمنطقة اللوجستية في نويبع، كما يستعد ميناء دمياط لافتتاح المحطة متعددة الأغراض.

ويأتي ملف الطرق والكباري من الملفات المهمة، حيث المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق ومحاور كباري النيل بالوجه القبلي، وأيضا النقل النهري وتعظيم نقل البضائع به لتخفيف الضغط عن شبكة الطرق.