شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: حروب الجيل الرابع والخامس شديدة الخطورة على أمن مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حروب الجيل الرابع والخامس تمثل قضية شديدة الخطورة على أمن مصر، مشيرا إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر منذ عام 2011 كان هدفها تدمير أجهزة الدولة.

وأعلن الرئيس، في مداخلة له خلال الندوة التثقيفية الثلاثين بمناسبة يوم الشهيد، تكليفه اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020.

وقال الرئيس إنه في شهر نوفمبر 2011 خلال أحداث محمد محمود، كانت القيادة في الدولة حريصة على ألا يسقط مصري واحد وكانت القيم والمبادئ التي تحكم تصرفات المجلس العسكري هي الحرص على كل المصريين.

وأضاف الرئيس: «خلال هذه الأحداث لم نمس مصري واحد وعندما دخلت عناصر أمام وزارة الداخلية سقط العشرات من القتلى واتعملت منصة حتى تهدم باقي أجهزة الدولة وكان المطلب وقتها إقالة المجلس العسكري وكي يحدث ذلك كان لابد من القيام بحدث يهز الرأي العام»، مضيفا: «في ذلك الوقت طلبنا من رئيس الهيئة الهندسية وضع كتل خرسانية كفاصل بين شارع محمد محمود وميدان التحرير والصورة التي تصدرت وقتها هي توجيه الاتهامات للمجلس العسكري مثلما تصدرت نفس الصورة في أحداث ماسبيرو وغيرها من الأحداث».

وكشف الرئيس أنه طالب بتشكيل لجنة منذ 3 سنوات لدراسة كل الأحداث التي مرت بها مصر منذ عام 2011 حتى يتم وضعها أمام المصريين بأمانة وشرف لكي يدركوا كيف تدمر الدول.

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وأكد السيسي أن الأحداث التي شهدتها الدولة عقب ثورة 2011 كانت «عملية شديدة الإحكام» بهدف إسقاط الدولة، مشيرا إلى أن «حجم الخسارة التي ترتب على هذه الأحداث منذ 2011 ضخم للغاية وسنظل ندفع ثمن كبير بسببه».

وأوضح الرئيس أن المصريين لم يكونوا مدركين في ذلك الوقت لقدرة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت تطرح مطالب على منصات التواصل الاجتماعي ويتم الأخذ بها كأنها واجبة التنفيذ وكان من بين هذه المطالب إقالة المجلس العسكري وتم تقديمنا من خلال هذه المنصات على أننا قتلة وفاسدين.

واستشهد الرئيس أيضا بأحداث اقتحام أمن الدولة، مشيرا إلى أنه في ذلك الوقت تم تداول إشاعات بأن القوات المسلحة رتبت هذه الأحداث بهدف تكسير عناصر الحفاظ على الدولة، مشيرا إلى أن ما تم تداوله وقتها هو أن «الجيش خان الشرطة وأدخل المتظاهرين مقرات الأمن الوطني كي يحصلوا على وثائق الأمن الوطني ويهدروا كرامة الشرطة»، مؤكدا أن هذا مثال حي على تدمير الدولة، موضحا أنه في ذلك الوقت كانت تخرج إشاعة جديدة يوميا.

واستطرد الرئيس قائلا :«عندما تم تجهيز بيان من المجلس العسكري في ذلك الوقت قولنا لن نسلم الدولة للسراب والضياع.. وسنقوم بعمل استفتاء للمصريين إذا كانوا يرغبون في استقالة المجلس العسكري».

وشدد السيسي على خطورة تطور وسائل القتال في تدمير الدول والقضاء عليها، من خلال حروب الجيل الرابع والخامس التي تعتمد على وسائل الاتصال الحديثة ونشر الإشاعات وتحطيم ثقة الناس في بعضها وقياداتها، مذكرا السياسيين والمفكرين والإسلاميين الذين اجتمع بهم خلال توليه موقع رئيس المخابرات الحربية، مشيرا إلى أنه قال لهم في ذلك الوقت إن المرض واحد والتوصيف لم يتغير.

وأضاف: «قلت لهم لا قبل لكم بتحديات مصر وابتعدوا لأن لكم أفكار ستكون عائقا أمام معالجة المشاكل وسألوني وقتها، هل نقدم رئيس وكانت مشكلتي معهم إني رجل صادق وشريف وقلت لهم لا، فمصر تحتاج شعبا يواجه تحدياتها وليس رئيس أو حكومة».

وأشار الرئيس إلى أن حجم التحديات في مصر كبير للغاية، مؤكدا في نفس الوقت أن حجم الوعي الذي تشكل لدى المصريين أصبح كبيرا، وشدد على أهمية توعية الأجيال الصغيرة بمعنى الوطن وأمنه واستقراره.