شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن جدول امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول الامتحان التدريبي الثاني للصف الأول الثانوي، والذي سيتم عقده يوم 24 مارس الجاري ويستمر حتى 4 إبريل المقبل، بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحان الإلكتروني بعد تسلمهم للتابلت، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية بالجمهورية بضرورة إحاطة أبنائنا الطلاب والتنبيه عليهم بأن الامتحان التدريبي الثاني باستخدام التابلت يهدف إلى قياس مهارات التفكير العليا لدى الطلاب لتمكينهم من الانتقال من ثقافة الدرجات إلى ثقافة التعلم.

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وأضاف «حجازي» أن الهدف من اصطحاب الكتاب المدرسي للطلاب أثناء أداء الامتحان هو التأكيد على الفهم العميق للموضوعات وليس الحفظ، وعلى المديريات التعليمية السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي بحالته التي عليها أيا كانت، وذلك في المواد الأساسية التي تم وضع أسئلتها عن طريق المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضاف «حجازي» أنه يتم التأكيد على أن نتيجة الامتحان التدريبى الثانى لا تؤثر على نتيجة الطالب في نهاية العام، كما أن أداء الطالب للامتحان يمنحه فرصة حقيقية للتدريب على مثل هذه الامتحانات باستخدام التابلت.

جدير بالذكر أنه سوف يتم عقد هذا الامتحان التدريبي الثاني لجميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة، أما طلاب المنازل والخدمات والسجون فسوف يتم تحميل الاختبارات على موقع الوزارة لمنحهم فرصة للاطلاع، ومن ثم التدريب عليها.