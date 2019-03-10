شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تسترد 250 ألفا و234 مترا مربع بتقسيم المركز السياحى بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده من الحصول على حكم من محكمة القضاء الإدارى بقنا مكنها من استرداد قطعة الأرض مساحتها 250 ألف و234 متر مربع وذلك بتقسيم المركز السياحى بالغردقة.

وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمى باسمها، إن وقائع القضية تعود إلى إقامة إحدى الجمعيات بالغردقة باقامة دعوى ضد وزير الحكم المحلى وآخر بصفتهما، بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من سحب قطع الأراضى المبيعة للجمعية الطاعنة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى من أسباب.

Advertisements

وأوضح "السيد" فى بيان له اليوم، أنه بجلسة 14 فبراير الماضى قضت المحكمة فى القضية رقم 8822 لسنة 26ق، بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

وتبلغ إجمالى مساحة الأرض محل النزاع 250 ألفا و234 مترًا مربعًا كائنة بأرض تقسيم المركز السياحى بالغردقة والتى تقدر قيمتها السوقية بملايين الجنيهات.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء الدور المنوط بها وفقًا للدستور والقانون.