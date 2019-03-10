شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال من العاملين بوزارة الزراعة على حملة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مقر وزارة الزراعة بالدقى، اليوم الأحد، إقبال كثيف من العاملين بالوزارة على حملة 100 مليون صحة.

وقال الدكتور رجب عبسى، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى بيان لوزارة الزراعة إن الحملة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على فيرس سى والأمراض غير سارية بدأت اليوم في مقر وزارة الزراعة بالدقي وسوف تستمر لمدة أسبوع وتتضمن تحليل فيرس سي وقياس سكر عشوائى وقياس الضغط والطول والوزن.

وناشد رجب عيسى، العاملين فى ديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة لها بضرورة الإسراع لإجراء الكشف والفحوص والاستفادة من المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية.