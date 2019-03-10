"إنفوجراف".. 6 صلاحيات اقتصادية واستثمارية لـ"صندوق مصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى على النظام الأساسى لصندوق مصر، وفيما عرضت صفحة الوزارة إنفوجرافا يتضمن الصلاحيات الخاصة بالصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه للقيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وممارسة كافة الصلاحيات المحددة فى قانون الصندوق والنظام الخاص به.

وكشف الإنفوجراف عن الصلاحيات الممنوحة للصندوق والتى جاءت كالتالى: 1- المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو الصناديق أو فى زيادة رؤوس أموالها، وذلك فى القطاعات المحددة وفقا لسياسة الاستثمار التى يقرها مجلس الإدارة. 2- الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين. 3- الاستثمار فى الأوراق والأدوات المالية. Advertisements 4- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. 5- إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة. 6- القيام بجميع الأنشطة الأخرى لتنفيذ أعراض الصندوق والتزاماته.

إنفوجراف يتضمن المعلومات الأساسية عن صلاحيات صندوق مصر

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