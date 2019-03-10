شكرا لقرائتكم خبر عن دار الحرية للرعاية الاجتماعية التابعة للتضامن تستضيف مهرجانا رياضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت دار الحرية للرعاية الاجتماعية والتابعة للبرنامج القومى لحماية الأطفال بلامأوى بوزارة التضامن الاجتماعى المهرجان الرياضى الذى نظم تحت عنوان فى حب مصر بمشاركة المجتمع المدنى والقيادات المجتمعية بعين شمس. شارك فى المهرجان 5 مؤسسات للرعاية الاجتماعية وهى دار أم كلثوم، دار إنقاذ الطفولة ، دار راجح لرعاية الأيتام، دار مؤسسة الشباب بالإضافة لدار الحرية المستضيفة للمهرجان. وشهد المهرجان تكريم الأبناء الفائزين حيث تم توزيع الكئوس والميداليات علي الفائز بالمركز الأول (دار الحرية للرعاية الاجتماعية ) بعد فوزها على دار إنقاذ الطفولة بضربات الجزاء الترجيحية. وعلي هامش المهرجان الرياضى تم تنظيم الفقرات الفنية وعروض العرائس للأطفال المقيمين بالدار بمشاركة عدد من المتطوعين والمبادرات الاجتماعية. وجدير بالذكر فان دار الحرية للرعاية الاجتماعية تعد إحدى دور الرعاية الاجتماعية التى قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتطويرها ضمن البرنامج القومى لحماية الأطفال بلامأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر فى إبريل 2017 بهدف إيجاد مؤسسات رعاية أكثر أمنا وأماناً للأطفال إضافة إلى تقديم الدعم الوظيفى فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتعيين شباب مؤهل ويملك الخبرة الكافية للقيام بعمل خطة تأهيلية للأطفال داخل المؤسسات. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دار الحرية للرعاية الاجتماعية التابعة للتضامن تستضيف مهرجانا رياضيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.