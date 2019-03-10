شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..زوجة الشهيد مصطفى الوتيدى: أنا مش أرملة.. وأبو أحمد علمنى الرجولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شيماء عبد السميع، زوجة الشهيد عقيد أركان حرب مصطفى أحمد الوتيدى: "أنا زوجة ولست أرملة، ولو عشت ألف عُمر على عُمر أتكلم عن مصطفى مش هاوفيه حقه أبدًا".

وأضافت زوجة الشهيد الوتيدى، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة: "مصطفى كان متدينا وعلى خلق ومحبوبا من الكل والصفات دى خلتنى أرتبط بيه، وعشنا 9 سنين من أجمل أيام عمرى وحياتى، وعلمنى فيهم القوة والصبر وتحمل المسؤولية وكل صفات الرجولة".

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وتابعت بقولها: "كان دايمًا يقولى إنت أم وأب بطبيعة شغله علشان مكنش موجود معنا، ومش هقدر أوفيه حقه، وربنا رزقنا بـ 3 أطفال أولهم أحمد 6 سنوات ثم عبد السميع وفيروز اللى اختار اسمها من كتر حبه فى سيناء".