شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نعمل على مد خطوط السكة الحديد إلى السودان وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نعمل على مد خطوط السكك الحديدية إلى السودان وأفريقيا". وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد: "لا أخشى على المصريين من الخارج ماداموا صف واحد بالداخل".

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