شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. العميدان أحمد ومحمود الغنام يستعرضان بطولات العملية الشاملة سيناء 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد، استعراض البطلين التوأمين، العميد أركان حرب محمود الغنام، وشقيقه العميد أركان حرب، أحمد الغنام، بطولات العملية الشاملة سيناء 2018.

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وتحدث التوأمين عن العملية الشاملة 2018، وما تم تنفيذه، حيث أكد أنه تم التنفيذ والتخطيط بكل إصرار وعزيمة وقوة فى التوقيت والمكان المحدد، ولم يتم ترك شبر فى وسط سيناء إلا بعد ما طهرنا من العناصر الإرهابية والتكفيرية ومستمرون فى تأمين بلدنا العزيزة مصر.

وأوضح العميد أحمد الغنام، أن الإرهاب لا ينتهى وموجود فى كل دول العالم ولكن بصور مختلفة، مضيفًا: تم الانتهاء من السيطرة على الأرض.. أرضنا فى حضننا.. ولن ننسى شهدائنا".

وهتفا التوأمان: "عاشت مصر مصرنا وقواتنا المسلحة تتصدى ليعيش الشعب المصرى حر"، وفى ختام عرضهما، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مصافحتهما.