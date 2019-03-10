دعوى قضائية لتغيير اسم مركز "أبو تشت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

أقام عمرو عبد السلام المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بتغيير اسم مركز "أبو تشت" بمحافظة قنا ليصبح بعد التغيير "مركز المجد".

وقالت الدعوى، التى حملت رقم 34884 لسنة 73 قضائية، إن مركز أبو تشت يعتبر من الأماكن التاريخية التي سميت في البداية باسم "بادتست" ومعناه بوابة المعبد أو بداية طريق المعبد، وأضافت، أن الاسم في بدايته كان له مكانة تاريخية قديمة ولكن مع تطور العصر أصبح لا يليق بأهل المركز، وأصبح في الوقت الحالى سخرية للعديد من المواطنين.

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واستشهد رافع الدعوى، أنه من السوابق التى استشهد بها واقعة تغيير مسمى قرية البلاّص بقنا، لمسماها الحالي المحروسة، وكان ذلك بسبب شكوى تقدم بها أهالى قرية البلاّص للرئيس الراحل جمال عبد الناصر معربين عن خجلهم وضيقهم الشديد من هذا الاسم نتيجة لسخرية الناس من اسم قريتهم.

وأضاف أنه على الفور وبدون تردد أصدر الرئيس الراحل، قرارًا جمهوريًا برقم 229 لسنة 1964 نص فى مادته الأولى على تسمية قرية البلاص بمحافظة قنا بقرية المحروسة.

واستند الطاعن (رافع الدعوى) لنص المادة الأولى فقرة (ب) من قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 7979 الذى منح لرئيس الوزراء وحده الحق فى تغيير أسماء المركز وإلغائها.