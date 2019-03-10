سقوط عصابة الثلاثة لسرقة بطاريات السيارات بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن، على تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بمنطقة القطامية وردت معلومات للرائد أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة القطامية، تفيد بسرقة بطاريات سيارتهم بدائرة القسم. وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية من القبض على المتهمين، وتبين أنهم "عاطف.ن"، "نادر.ع"، "مؤمن.م"، عاطلين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة بطاريات السيارات وبيعها. تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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