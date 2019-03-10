"قضايا الدولة" تحصل على حكم يعيد للدولة آلاف الأفدنة بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القضاء الإداري بقنا يعيد للدولة 250 ألف متر مربع (أكثر من 6 آلاف فدان) بالغردقة متنازع عليها مع إحدى الجمعيات.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها في بيان، أن وقائع القضية ترجع إلى إقامة إحدى الجمعيات دعوى ضد المحافظ وآخر بطلب وقف قرار سحب قطع الأراضي المبيعة للجمعية.

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وقدمت الهيئة عدة مذكرات ومستندات، فقضت المحكمة بقبول طعن الجمعية شكلا وفي الموضوع برفضه.

وقال المتحدث الرسمي إن إجمالي مساحة الأرض محل النزاع 250 ألف و234 متراً مربعاً كائنة بأرض تقسيم المركز السياحي بالغردقة والتي تقدر قيمتها السوقية بملايين الجنيهات.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء الدور المنوط بها وفقاً للدستور والقانون.