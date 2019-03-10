الداخلية تداهم إحدى البؤر الإجرامية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية مكبرة استهدفت "بؤرة الزرابين" بقرية كوم النور- دائرة مركز شرطة ميت غمر، التي يشتهر عنها علانية ترويج المواد المخدرة، والتي يُديرها عدد من العناصر الإجرامية.

وأسفرت الجهود عن ضبط كلٍ من "إسلام.م"، 40 سنة، عاطل، مقيم بذات العنوان "مسجل شقي خطر مخدرات وسرقات عامة، وسبق اتهامه في 24 قضية متنوعة آخرهم قضية "مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية في قضايا (سرقة - ضرب"، "أحمد.م"، عاطل، "سبق اتهامه في قضية مخدرات"، "علاء.م"، عاطل، سبق اتهامه والحكم عليه في قضية ضرب، وذلك حال تواجدهم بمسكن الأول وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 9 كيلو جرام، بندقية خرطوش عيار 12مم، 5 طلقات خرطوش من ذات العيار، طبنجة صوت، سيارة، دراجة نارية بدون لوحات، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة".

Advertisements

وباستهداف "عادل.ا"، عاطل، مقيم بذات العنوان، مسجل شقي خطر، "مخدرات"، وسبق اتهامه في 17 قضية متنوعة آخرهم قضية "مخدرات" ، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام قضائية، وتبين هروبه من محل إقامته وعدم تواجده وتم ضبط زوجتيه "سماح.س"، "نادية.ن"، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام ، دراجة نارية بدون لوحات معدنية ، عدد 2 هاتف محمول) .. وبمواجهتهما اعترفتا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار مشاركة مع زوجهما الهارب.

كما تبين هروب "هاني.ا"، مقيم بذات العنوان "مسجل شقى خطر "مخدرات"، وسبق اتهامه في 8 قضايا متنوعة آخرهم قضية "مخدرات"، من محل إقامته وعدم تواجده، وتم ضبط زوجته "سحر.ا"، وبحوزتها "كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جرام ، كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جرام، 10 أقراص مخدرة، عدد 2 هاتف محمول، عدد 2 قطعة سلاح أبيض، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار مشاركة مع زوجها الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة للتحقيق.