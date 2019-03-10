"زراعة البرلمان" توصي بالتوعية حول تحصين الحيوانات عبر المساجد والكنائس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة توعية المواطنين، عبر خطبة الجمعة بالمساجد والعظة بالكنائس، بتوقيت حملات تطعيم الحيوانات، وكذلك أوصت الحكومة بإفادة اللجنة بأعداد الحيوانات التي يتم تحصينها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، حول انتشار مرض الجلد العقدى والحمى القلاعية بمحافظة أسيوط بصفة خاصة وباقى المحافظات بصفة عامة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد نبيل مدين، حول نفوق الحيوانات بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية والجلد العقدى بين المواشى رغم التحصين.

وقال النائب إبراهيم نظير، إن انتشار مرض الجلد العقدى والحمى القلاعية، أدى بدوره إلى نفوق عدد غير قليل من الثروة الحيوانية، مطالبا بسرعة مواجهة ذلك الأمر، وأيده النائب أحمد مدين، مشيرا إلى أن ذلك المرض يضر بالثروة الحيوانية في مصر وكذلك يضر برأس مال الفلاح البسيط.

وطالب مدين، بالكشف عن الأسباب الرئيسية لنفوق الحيوانات رغم تحصينها، مؤكدا أن كل الحيوانات، يتم تحصينها، والفلاح حريص على ذلك التحصين، خاصة وأن مقابل ذلك التحصين زهيد جدا، مقارنة بقيمة الحيوان.

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جاء ذلك تعقيبا، على الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الذي أكد خلال كلمته للرد على طلبات الاحاطة، بأن هناك دورا تقوم به الهيئة بتحصين الحيوانات، لحمايتها من ذلك المرض، بالإضافة إلى التأمين المادى على تلك الحيوانات، الذي يصرفه المواطن حال نفوق الحيوان.

وردا على كلمة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن دور الهيئة لتوعية الفلاحين وإرسالها لوزارة الأوقاف خطابات للتوعية حول تحصين الحيوانات بخطبة الجمعة، أوضح هشام الحصرى وكيل اللجنة، أن ذلك الدور غير ملموس على أرض الواقع، قائلا، "أنا بصلى الجمعة كل أسبوع ولم أسمع أي شيء عن ذلك، ولا نريد مجرد كلام للاستهلاك المحلى "مطالبا بضرورة التواصل المباشر بين الهيئة ووزارة الزراعة ووزارة الأوقاف والكنائس، للوصول إلى نتيجة ملموسة في توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات وتوقيت حملات ذلك التحصين.

وأكد الحصرى، ضرورة أن تتضمن خطبة الجمعة بالمساجد وعظة الكنائس، معلومات عن وقت تحصين الحيوانات من الأمراض وأهمية ذلك وتشجيع الفلاح على التحصين، حتى يتم مواجهة تلك الأمراض التي تؤدى إلى نفوق الحيوانات.

وطالب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة، بتنظيم حملة قومية تثقيفية بمديريات الزراعة بالمحافظات، للفلاحين المربين للحيوانات، لتوعيتهم.

كما طالب، بمكافحة أمصال بير السلم، وزيادة عدد الأطباء البيطريين، وتخصيص رقم لكل حيوان، بحيث يساعد ذلك في التفريق بين الحيوان المحصن وغير المحصن، على أن يتبع ذلك عدم تواجد الحيوانات غير المرقمة إلى الأسواق، منعا لنقل العدوى إلى الحيوانات المحصنة.