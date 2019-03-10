السيسي يقرر ترقية كامل الوزير لرتبة فريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى و محمد خميس: قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ترقية اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المرشح لحقيبة النقل، إلى رتبة فريق.​

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