الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب تطلق شعارها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، شعارها الجديد، اليوم الأحد، ليكن متماشياً مع استراتيجيتها المستقبلية.

يذكر أنه تم إنشاء الأكاديمية الوطنية بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.