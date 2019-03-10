"لجنة الإسكان بالنواب" تؤجل مناقشة قانون نقابة المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أجلت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي، في اجتماعها اليوم مناقشة تعديل بعض أحكامقانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم٦٦ لسنة 1974 والمقدم من النائب محمد عبد الغني والنائب محمود عثمان وذلك لعدم حضور ممثلين نقابة المهندسين.

وفي بداية الاجتماع استعرض رئيس اللجنة مشروع القانون المقدم، موضحاً أن اللجنة سبق وناقشت تعديل قانون نقابة المهندسين المقدم من النائب محمد عبد الغني والمعروض على اللجنة، مضيفاً أن الدكتورة شيرين فراج تقدمت بمشروع قانون جديد أيضاً بشأن إنشاء نقابة المهندسين.

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وبعد مناقشات تم أخد الرأي ووافقت اللجنة على مناقشة مشروع تعديل بعض احكام القانون المقدم من النائب محمد عبد الغني والنائب محمود عثمان.

وأوضحت النائبة شيرين فراج أن قانون النقابة القديم تم تعديل العديد من المواد به، وأن هذا القانون يعمل به منذ 45 سنة، موضحة أنها وجدت فراغ تشريعي نتيجة لسقوط بعض المواد لعدم دستوريتها وهو ما دفعها للتقدم بمشروع قانون جديد.

في نهاية الاجتماع تم أخذ الرأي ووافقت اللجنة على مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الغني والنائب محمود عثمان، ونظراً لعدم حضور ممثلي النقابة أجلت اللجنة مناقشة القانون المعروض.​