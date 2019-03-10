التعليم تسمح لطلاب أولى ثانوي بدخول الامتحان الإلكتروني بالكتاب المدرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه جرى التنبيه على جميع المديريات التعليمية بالسماح لطلاب الصف الأول الثانوي، بدخول الاختبار التجريبي الثاني، الذي يجرى إلكترونيًا باستخدام "التابلت"، باصطحاب الكتاب المدرسي.

وأوضح حجازي، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الهدف من السماح باصطحاب الكتاب المدرسي أثناء الامتحان، التأكيد على الفهم العميق للموضوعات وليس الحفظ.

ووجه حجازي بالسماح باصطحاب الكتاب المدرسي بحالته التي عليها أيًا كانت، وذلك في المواد الأساسية التي وضع أسئلتها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، جدول الامتحان التجريبي الثاني للصف الأول الثانوي، والذي يعقد يوم 24 مارس الجاري ويستمر حتى 4 أبريل المقبل؛ بهدف تدريب الطلاب على شكل الامتحان الإلكتروني بعد استلامهم "التابلت"، وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن الامتحان التدريبي الثاني باستخدام "التابلت" يهدف إلى قياس مهارات التفكير العليا لدى الطلاب؛ لتمكينهم من الانتقال من ثقافة الدرجات إلى ثقافة التعلم، ولا تؤثر نتيجة الامتحان على نتيجة الطالب فى نهاية العام، كما أن أداء الطالب للامتحان يمنحه فرصة حقيقية للتدريب على مثل هذه الامتحانات باستخدام "التابلت".

ويعقد هذا الامتحان التدريبي الثاني لجميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة، أما طلاب المنازل والخدمات والسجون فتحمل الوزارة الاختبارات على موقعها؛ لمنحهم فرصة للاطلاع، ومن ثم التدريب.