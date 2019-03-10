الحجر الصحي يتابع ركاب 14 دولة في مطار القاهرة بسبب الحصبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تلقت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي، منشورا من الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، بتوسيع دائرة الاشتباه للركاب القادمين من 14 دولة إفريقية بسبب انتشار مرض الحصبة.

وقالت مصادر بالحجر الصحي بالمطار، إن الإدارة تلقت تعليمات من وزارة الصحة بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب القادمين من دول "ليبيا - السودان - مدغشقر - تشاد - الكونغو الديمقراطية - غينيا - كينيا - ليبيريا - مالي - موريشيوس - نيجيريا - سيراليون - جنوب السودان - أوغندا"، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بسبب ظهور مرض الحصبة، وهو فيروس حاد شديد العدوي تتمثل أعراضه في الطفح الجلدي والتهاب في الأنف والملتحمة والكحة، وظهور بقع بيضاء على العشاء المخاطي للفم.

ويقوم الحجر الصحي بإجراء الفرز للركاب القادمين من هذه الدول، واتخاذ أقصى أنواع الحذر عند التعامل مع الحالات المشتبه فيها، وتحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى الحميات، أو المستشفي المخصص لتقييم الحالة، وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي، وتحرير كروت الصحة العامة للقادمين من هذه الدول بما في ذلك الأطفال وتسجيلها على قاعدة البيانات، وأخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة، وتوزيع كروت الإرشاد المطبوعات الصحية.​