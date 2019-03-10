السيسي للمصريين: "هو أنا وعدتكم وأخلفتكم؟!"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسر للانتباه لأبنائها، لأن الشائعات تستهدف الأجيال القادمة.

جاء هذا خلال كلمته بالندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الأحد.

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وأضاف الرئيس أن كل أسرة لا بد أن تعلم حجم التحديات، وكيف تبنى الدول، وكيف تهدم، وتنقل هذا الوعي لأبنائها: "لو غيرنا الوعي ده، هنعيد إنتاج حالة 2011 خلال 3 أو 4 سنوات فقط".

وقال السيسي: "هو أنا وعدتكم وأخلفتكم؟ هو أنا قلتلكم معايا السمن والعسل؟ هاتوا كل تصريحاتي اللي قلت فيها إننا هنكون مع بعض لمواجهة تحديات مصر".

وأكد أن التحديات التي تواجهها مصر أكبر من الرئيس أو الجيش أو الحكومة، وتحتاج الشعب كله لمواجهتها.