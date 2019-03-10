زراعة النواب تطالب بحضور وزراء الزراعة والتموين والمالية لحل أزمة سعر قصب السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

طالب أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بضرورة حضور وزراء "التموين، والمالية، والزراعة"، لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بقصب السكر، وزيادة سعر توريد محصول بنجر السكر، وذلك بعد اعتذار وزير التموين الدكتور على مصيلحى، عن حضور اجتماع اللجنة اليوم.

وقال النواب، إن رئيس شركة السكر ليس من أصحاب القرار، وبالتالي توصيات اللجنة لن تنفذ.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة السكر، إنه لايوجد هامش ربح لشركة السكر هذا العام، ولولا قيام وزارة التموين بشراء السكر منهم، كانت شركة السكر أغلقت منذ فترة.

وأوضح أن تكلفة طن السكر العام الماضى طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 8 آلاف و825 جنيهًا، بما يعنى أن طن السكر بـ 65 جنيهًا صافي ربح، مستدركا: "لكن هذا العام هتيجى علينا بخسارة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى تدني ناتج السكر هذا العام، ووجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج بسبب الزيادة السكانية".