السيسي يكرم أسماء بعض الشهداء في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسماء بعض الشهداء، خلال الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة، التي عقدت صباح الأحد، للاحتفال بيوم الشهيد، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

وشهدت الندوة، كلمات لبعض زوجات وأمهات شهداء القوات المسحلة.

ويحضر الندوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.