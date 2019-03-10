أخبار مصر | "وزيرة الصحة تتخذ قرارات عشوائية".. "برلماني" يتقدم ببيان عاجل حول إقالة مدير معهد القلب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وزيرة الصحة تتخذ قرارات عشوائية".. "برلماني" يتقدم ببيان عاجل حول إقالة مدير معهد القلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور عبد الله علي مبروك، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مطالبًا بالتحقيق في واقعة إصدار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قرارا بإقالة الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب.

وقال مبروك: "استكمالا للقرارات الخاطئة التي تصدرها وزيرة الصحة منذ توليها المسئولية، أصدرت قرارا بإقالة مدير معهد القلب على الرغم من الإنجازات التي قدمها للمرضى المترددين على معهد القلب بشهادة وزارة الصحة"، موضحًا أن قرار إقالة الدكتور جمال شعبان على الرغم من إنجازاته، يؤكد أن وزيرة الصحة تتخذ قرارات عشوائية دون دراسة، محذرا من انهيار منظومة الصحة في مصر بسبب القرارات العشوائية.

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، ومناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قــانـون مقـدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشأن تعديل بعــض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد محمد الشيخ و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعـديل بعض أحكـام القـانـون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

وتناقش الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضًا مقداره 87 مليون و700 ألف دينار كويتي حسابي، والموقع في القاهرة بتاريخ 28102018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2019، ومناقشة اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وتناقش الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

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ويصوت البرلمان خلال الجلسة بشكل نهائي على 6 قوانين، وهم مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ومشروع القـانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القـانون المقدم من النائب محمد زكي السويدي و(78) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام القـــانـون رقـم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الطاقة والبيئة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.

ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة 17 طلب مناقشة عامة مُقدم من النواب، أبرزهم طلب النائب محمد زكريا محي الدين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفتت الحيازات الزراعية وماله من أثر سلبي على القطاع الزراعي، ومناقشة طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن صناعة الثقافة كونها مشروعًا قوميًا، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ربط التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة نقص أعداد الأطباء بوزارة الصحة، ومناقشة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية.

وتناقش الجلسة، طلب النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من المخططات التفصيلية للقري والمدن لتسهيل إجراءات تراخيص المباني، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا، ومناقشة طلب النائب عبد الباقي تركيا وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير أراضي وضع اليد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مصير الحسابات الختامية لموازنات المجلس الأعلى للصحافة والمؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون في ظل الموازنات المستقلة التي تم تخصيصها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ومناقشة طلب النائبة أمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الآثار من السرقة والنهب.

وتناقش الجلسة، طلب النائب فوزي إسماعيل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانوني الهيئات الرياضية والشبابية فيما يخص فواتير المياه والكهرباء والغاز، ومناقشة طلب النائبة نادية هنري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من القمامة، ومناقشة طلب النائبة إيناس عبد الحليم وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المزروعة منه، ومناقشة طلب النائب عمرو الأشقر وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صندوق العاملين بالجامعات الحكومية لغير أعضاء هيئة التدريس، ومناقشة طلب النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحويل المستشفيات التكاملية إلى مستشفيات نوعية أو مركزية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الارتفاعات داخل الحيز العمراني خاصة في المدن الجديدة.

