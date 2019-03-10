أخبار مصر | محافظ الجيزة يفتتح مدرسة محمد النجار الإعدادية للبنات بالبدرشين بتكلفة 7 ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يفتتح مدرسة محمد النجار الإعدادية للبنات بالبدرشين بتكلفة 7 ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت محافظة الجيزة بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي، والسيد محمد جاد النجار، بافتتاح مدرسة محمد النجار الاعدادية للبنات بقرية الطرفاية بالبدرشين على مساحة 7 قيراط، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها بالكامل ودخولها الخدمة بداية من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام تحت اشراف هيئىة الابنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم.

وجاء ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية للحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس، بالإضافة الي توفير البيئة والمناخ المناسب للطلبة للقدرة علي استيعاب المواد العلمية.

وأعرب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن شكره وتقديره للجمعية والسيد محمد جاد النجار لما قدموه من مساهمة بالأرض وتحملهم تكاليف الإنشاء بالكامل.

ودعا المحافظ الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني بالتعاون للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين خاصه فى مجالات التعليم والصحة.

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وأشار المحافظ، إلى إن المدرسة تتكون من مبني مكون من 3 ادوار وتحتوي علي 12 فصل دراسي لخدمة طالبات المرحلة الاعدادية بقرية الطرفاية.

وأكد "راشد" أن المحافظة تمكنت من ادخال 12 مدرسة الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، للنهوض بالمنظومة التعليمية ومواجهة الكثافات الطلابية العالية بالمدارس والتي ستحقق النفع فى النهاية على المستوى التعليمي للطلاب.

وأضاف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة البدرسين، أن قرية الطرفاية كان يعاني أولياء الامور بها لعدم وجود مدرسة أعدادية بنات، بالإضافة الي بعد المدارس الاعدادية بالقري المجاورة مما يؤدى الى ارتفاع نسب غياب الفتيات لقلق أولياء الامور للبعد السكني مؤكدًا ان المدرسة الجديدة ساهمت في تحقيق الامن والاستقرار داخل الطلاب وأولياء الأمور بالقرية.