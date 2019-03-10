أخبار مصر | خاص.. برلماني يتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض الأحكام لتغليظ عقوبة التحرش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. برلماني يتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض الأحكام لتغليظ عقوبة التحرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعد النائب شريف نادي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

وقال نائب المصريين الأحرار، إن ذلك في إطار سعينا لتقديم مزيد من الحماية القانونية للمرأة فى الشارع وتوفير بيئة العمل المناسبة لها حتى لا تتعرض لأى ابتزاز رخيص من رئيس مباشر فى العمل أو صاحب سلطة رأينا تقديم هذه التعديلات حماية لها.

وتابع النائب شريف نادى:"نحن نؤمن أن المرأة هى أحد اهم أركان المجتمع فى كل زمان ومكان وعمود الأسرة، فهى الزوجة، الأم، الاخت وهذا ليس كلاما إنشائيا بل واقعا معاشا فهى التي تتحمل أمراض المجتمع الاجتماعية وتتعرض للمضايقات أينما وجدت فى الشارع، فى المواصلات العامة، فى العمل، مُشيرًا إلي أن احصائيات مراكز بحثية محايدة تبرز ان ظاهرة التحرش بالمرأة زادت بشكل كبيرحتى بات خروج المرأة من بيتها يمثل عبئا نفسيا عليها ونظرا لانتشار هذه الظاهرة وجب تغليظ العقوبات.