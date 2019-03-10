أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، مجموعة من الأنشطة المختلفة، شملت تنظيم قوافل طبية، وتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة عبر سيارات ومنافذ متحركة بالشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية المختلفة.

حيث نظمت أمانة الحزب احتفالية لتكريم الطلبة المتفوقين دراسيًا بمدرسة طه حسين لرعاية المكفوفين، وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهم، وتكريم أسر بعض شهداء القوات المسلحة، بحى باب الشعية بحضور بعض القيادات التنفيذية والشعبية.

أما فى محافظة الشرقية، نظم الحزب احتفالية لتكريم أسر الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة بالساحة الرياضية بمركز أبو حماد، وإقامة عدة منافذ متنقلة "سيارات متحركة"، لبيع اللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمنطقة السوق بالعاشر من رمضان ورفع كفاءة وصيانة مدرسة الألفى الإعدادية بنين بمركز منيا القمح.

وقامت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية، بتنظيم احتفالية لتكريم بعض أمهات شهداء الشرطة والقوات المسلحة، بقاعة المناسبات بمدينة بنى عبيد، بحضور محافظ الإقليم وقيادات الحزب.

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وفى محافظة البحيرة، نظم الحزب قافلة طبية للكشف على مصابى أمراض الرمد بالمجان وصرف العلاج اللازم بشارع الجمهورية بمدينة كفر الدوار، فيما نظمت أمانة الحزب بكفر الشيخ قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم بالمجان بمنطقة الشهابية بمدينة بلطيم.

بينما شهدت محافظة دمياط، تكريم بعض السيدات وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهن بمناسبة اليوم العالمى للمرأة بمقر الحزب الرئيسى بمدينة دمياط.

وأقامت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد، ندوة حول استعراض خطة الحزب المستقبلية وأهمية التعديلات الدستورية، بقاعة الفريق مهاب مميش بالنادى البحرى بالبر الشرقى ببورفؤاد، كما قامت أمانة الحزب بمحافظة السوسيس، بافتتاح مقر فرعى لأمة الحزب بمنطقة الغري، بحضور بعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب.

ونظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج للازم بالمجان، بمنطقة الشهابية، بقرية الحتاحته بمركز سمالوط.

أما محافظة الأقصر، شهدت أمانة الحزب تنظيم معرض لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة المحطة بمحافظة الأقصر، بينما شهدت محافظة الوادى الجديد، تنظيم ندوة تثقيفية حول التعريف بأهمية التعديلات الدستورية بجمعية تنمية المجتمع بمركز بلاط، وكذلك تنظيم ندوة توعوية حول كيفية الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، وذلك بقرية عزبة القصر بمركز الداخلة.