أخبار مصر | برلماني عن تولي "الوزير" حقيبة "النقل": "اطمئنوا يا مصريين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن تولي "الوزير" حقيبة "النقل": "اطمئنوا يا مصريين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لشغل منصب وزير النقل الجديد بعد استقالة الدكتور هشام عرفات عقب حادث محطة مصر، يأتي لسلسلة الانجازات والنجاحات التي حققها "الوزير" في كافة المهام التي وكلت إليه سابقًا.

وأضاف عبدالواحد، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن كافة جموع الشعب المصري بكافة طوائفهم يعلمون علم اليقين بمدى التحديات التي وجهها اللواء كامل الوزير في تنفيذ المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في السنوات الأخيرة الماضية، مؤكدًا أن الوزيري يعتبر القائد التنفيذي لجبهة التنمية في مصر، مُشيرًا إلى أن تأخر إعلان تكليف "الوزير" وزيرًا للنقل كما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد اليوم الأحد، يرجع إلى ضرورة موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على تعيين الوزير الجديد في حين أن المجلس كان آنداك في عطلة.

وتابع رئيس لجنة النقل بمجلس النواب،:"آن الآوان يا مصريين.. أن نطمئن على قطاع النقل في مصر.. فاللواء كامل الوزير سيسعى جاهدًا بالنهوض بكافة الهيئات بوزارة النقل وليس مرفق السكك الحديدية فقط"، مؤكدًا أنه من المُتوقع أن يتم عرض القرار على البرلمان في الجلسات العامة القادمة إذا لم يتم عرض القرار الجديد في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها اليوم الأحد، وبعدها يقوم الوزير بحلف يمين الدستورية للانضمام لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.