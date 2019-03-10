أخبار مصر | رئيس "بايونير" يشيد بدور "سعفان" لما يقدمه للعمالة الخارحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "بايونير" يشيد بدور "سعفان" لما يقدمه للعمالة الخارحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور أسامة عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة بايونير لإلحاق العمالة، التي وفرت 20 عقدا للعمالة المصرية بالخارج دون تقاضي أي مقابل من العامل بحرص الوزير على تسليمه عقود العمل بنفسه واهتمامه الواضح بالعامل المصري، وحرصه على أن يكون هناك شفافية ووضوح في لقاءه بالعمال، مؤكدا أن هذه المجموعة خضعت لاختبارات دقيقة، وتم تدريبهم لمدة 18 يوما على حساب الشركة الطالبة.

وجاء ذلك خلال تسليم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، 20 عقد سائق للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية برواتب تصل إلى 2000 ريال سعودى، بجانب توفير المسكن المؤثث لأعزب، وتأمين 3 وجبات يوميا، وتأمين طبى شامل، وتوفير زى للعمل، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفى الإجازات السنوية، وفرصة للعمل الإضافي تصل إلى 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.

مشاكل الصيادين المصريين فى اليونان تطرح أمام المؤتمر الأوروبي

أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية.

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وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه.

كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.