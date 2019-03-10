أخبار مصر | وزير المالية من البرلمان: تنفيذ برنامج قرض صندوق النقد الدولي على 6 شرائح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية من البرلمان: تنفيذ برنامج قرض صندوق النقد الدولي على 6 شرائح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرض صندوق النقد الدولى عبارة عن 6 شرائح، انتهى منهم 5 ويتبقى مراجعة أخيرة، مؤكدا أنه لم تتعطل شريحة واحدة، لافتا إلى أن ذلك يُعد ترجمة لتنفيذ البرنامج المتفق عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة طلب الإحاطة الموجة للدكتور محمد معيط وزير المالية، المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولى، فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار المحروقات وأطروحات الشركات.

وأضاف الوزير: "مستحيل صندوق النقد يصرف حاجة إلا فى حالة استيفاء البرنامج، والصندوق نفسه يفتخر بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ناجح بالتعاون مع الحكومة المصرية، أعاد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين فى مصر".

وأشار "معيط"، إلى أن صندوق النقد الدولى لا يجامل الحكومة المصرية فى تقاريره، قائلا: "إحدى الدول الخليجية نزلت سوق السندات غطت من 3.5 إلى 4 مليارات، إحنا فى نص ساعة تم تغطية 3 مليارات، وعلى الساعة 3 بقوا 15 مليارا، والساعة 4 أصبحوا 21.5 مليار".