أخبار مصر | محمد سعفان: العامل المصري بالخارج يعتبر انعاكسا وصورة لبلده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد سعفان: العامل المصري بالخارج يعتبر انعاكسا وصورة لبلده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن العامل المصري مازال مطلوبا بسوق العمل بالدول العربية، مشيرًا إلى أن العامل المصرى بمهاراته دفع كثير من دول الخليج للتسابق عليه، حيث يتميز بسمات تفضله عن غيره مثل المثابرة والصبر والإخلاص فى العمل، منوها إلى أن هناك دول تطلب المصريين تحديدًا دون غيرهم من الجنسيات الأخرى، وأن ما يشاع حول أن العمالة المصرية غير مطلوبة عار تماما من الصحة.

وجاء ذلك خلال تسلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، 20 عقد سائق للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية برواتب تصل إلى 2000 ريال سعودى، بجانب توفير المسكن المؤثث لأعزب، وتأمين 3 وجبات يوميا، وتأمين طبى شامل، وتوفير زى للعمل، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفى الإجازات السنوية، وفرصة للعمل الإضافي تصل إلى 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.

وفي رسالة للعمال المسافرين قال "سعفان": إن الإخلاص في العمل والالتزام بقوانين الدولة المسافرين إليها هو أمر ضروري وفي غاية الأهمية لما له من مصلحة للعامل، ورسم صورة ذهنية جيدة عن العامل المصري، مؤكدا أن الإدارة المختصة سوف تعقد جلسة خاصة للتعريف بالقوانين والحقوق والواجبات والمحظورات في أثناء السفر، كما ستعمل على توعية العمال بالعادات الاجتماعية الواجب الالتزام بها.

وأوضح "سعفان" إن العامل المصري يعتبر انعكاسا وصورة لبلده، ولا يعبر عن شخصه أو ذاته هناك، بل يعتبر سفيرا لبلده، مؤكدا ضرورة تأدية العمل بأمانة وإخلاص، وضرورة الالتزام التام بالتشريعات والقوانين الداخلية للدولة، لإعطاء الصورة المشرفة عن الدولة المصرية.

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وأضاف الوزير: "نريد مزيدا من الطلب على العمالة المصرية، الأمر الذي لن يتأتى إلا بكم، بحسن أخلاقكم، وطيب أعمالكم، وزيادة إنتاجكم، متمنيا لهم التوفيق".

وأشار الوزير إلى أن الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة سوف تقوم بتوزيع إرشادات للمسافرين، تتضمن بيانا بحقوق العمال داخل دولة العمل وفقا لقانون العمل بهذه الدولة، وتعريفا بأهم الالتزامات التي تقع على عاتق العامل تجاه صاحب العمل، تحقيقا لأقصى قدر ممكن من الاستفادة، وتأدية لجميعِ الأعمال بطريقة سليمة تتفق وصحيح القانون.

وقدم الوزير الشكر للشركة التى وفرت فرص العمل واصفا إياها بالجندي المجهول، الذي يعمل بجد وإخلاص لصالح أبنائنا من الشباب المصري.