أخبار مصر | بمشاركة 5 مؤسسات للرعاية الاجتماعية.. "الحرية" تستضيف المهرجان الرياضي "في حب مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة 5 مؤسسات للرعاية الاجتماعية.. "الحرية" تستضيف المهرجان الرياضي "في حب مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت دار الحرية للرعاية الاجتماعية والتابعة للبرنامج القومي لحماية الاطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، المهرجان الرياضي الذي نظم تحت عنوان في حب مصر بمشاركة المجتمع المدني والقيادات المجتمعية بعين شمس.

شارك في المهرجان 5 مؤسسات للرعاية الاجتماعية وهي دار ام كلثوم ، دار انقاذ الطفولة ، دار راجح لرعاية الايتام ، دار مؤسسة الشباب بالاضافة لدار الحرية المستضيفة للمهرجان.

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وشهد المهرجان تكريم الابناء الفائزين حيث تم توزيع الكئوس والميداليات علي الفائز بالمركز الاول (دار الحرية للرعاية الاجتماعية ) بعد فوزها علي دار انقاذ الطفولة بضربات الجزاء الترجيحية.

وعلى هامش المهرجان الرياضي تم تنظيم الفقرات الفنية وعروض العرائس للاطفال المقيمين بالدار بمشاركة عدد من المتطوعين والمبادرات الاجتماعية.

وجديرا بالذكر فإن دار الحرية للرعاية الاجتماعية تعد احدى دور الرعاية الاجتماعية التى قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتطويرها ضمن البرنامج القومي لحماية الاطفال بلامأوي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في ابريل 2017 بهدف ايجاد مؤسسات رعاية اكثر امنا واماناً للاطفال، إضافة إلى تقديم الدعم الوظيفى في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتعيين شباب مؤهل ويملك الخبرة الكافية للقيام بعمل خطة تأهيلية للاطفال داخل المؤسسات.