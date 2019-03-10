أخبار مصر | بـ2000 ريال سعودي.. وزير القوى العاملة يسلم 20 عقدًا للعمل بالرياض (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ2000 ريال سعودي.. وزير القوى العاملة يسلم 20 عقدًا للعمل بالرياض (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، 20 عقد سائق للعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية برواتب تصل إلى 2000 ريال سعودى، وتوفير المسكن المؤثث لأعزب، وتأمين 3 وجبات يوميا، وتأمين طبى شامل، وتوفير زى للعمل، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفى الإجازات السنوية، وفرصة للعمل الإضافي تصل إلى 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.

وأكد "سعفان" حرص القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بالاهتمام بالعامل المصري وتأمينه والحفاظ علية بكل الطرق، وتوفير فرص عمل لائقة له تمكنه من عيش حياة كريمة، والعمل على زيادة الطلب على العامل المصري بالخارج من خلال فتح أسواق جديدة في مختلف الدول.

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ووجه الوزير الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة بضرورة يكون هناك "بوليصة تأمين " على العامل المصري من خلال الشركات، تكون ضمان له ضد المخاطر التي قد تحدث له - لا قدر الله -، مقترحا أن يكون المبلغ الشهري للبوليصة 250 جنيها،وذلك في إطار حرص الوزارة على أمان العامل بالخارج.

كما وجه بتوزيع استمارات "المغتربين" لملئها من خلال الموقع الرسمي للوزارة، بحيث تكون أول استمارات بقاعدة البيانات للعاملين بالخارج، حتى يتسنى للوزارة التواصل معهم ومتابعتهم بصفة مستمرة.

وشدد سعفان على ضرورة التواصل الدائم مع المستشار العمالي بالسفارة أو القنصلي المصرية بدولة العمل في حالة حدوث أي مشكلة قد تواجه أحدهم، والتواصل الدائم مع الوزارة في مصر أولا بأول، كهدف أرسته الوزارة وتعمل دائما على تدعيمه من رعاية وحماية للعمالة المصرية في الخارج وتلبية جميع طلباتهم، وحل جميع مشكلاتهم فورا، مضيفا أنه سيكون في متناول أيديهم رقم المستشار العمالي في دولة العمل، للتواصل معه بصورة مستمرة.