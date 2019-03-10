انت الان تتابع وزير الأوقاف: الشهيد الحقيقي لا يروّع أهل وطنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، كلمة ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض عام 1969 على جبهة القتال، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال "جمعة"، إن الجماعات المتطرفة تلوي أعناق النصوص وتستغل الأحاديث التي تتحدث عن مكانة الشهيد، مشددا على أن الشهداء الحقيقيون هم من يدافعون عن الوطن وأهله وليس من يروعون أهل وطنهم.

ووجه وزير الأوقاف تحية للرئيس السيسي الذي فتح الباب واسعا أمام قراءة التراث الفقهي والشرعي، مضيفا: "الدول لا يبنيها إلا عظماء النفوس والهمم.. وحب الأوطان من الإيمان".بدأت الندوة بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، أعقبها فيلم تسجيلي بعنوان "سلام الشهيد"، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى