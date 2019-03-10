الشعر والسمر.. كيف قضى «زغلول» ورفاقه أيام المنفى؟

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قضى سعد زغلول ورفاقه فترة المنفى في تعلم اللغات التي يحسنها بعضهم وفي لعب الورق وقراءة الشعر، وجانب في الحديث والسمر في الأحداث التي شهدتها الدولة في تلك الفترة.

«وجوه عابسة.. ترقب لانتظار تحديد المصير.. تلهف لسماع أخبار عما يدور في الميادين والشوارع.. لحظات قاسية لا يخفف من وطأتها سوى ذكريات الرفاق في المنفى»، هكذا كانت حياة الزعيم الراحل سعد باشا زغلول ورفاقه في المنفى، بعد اعتقالهم بالقوة واقتيادهم بقسوة داخل سيارات حربية. لم تكن الليلة الأولى في حياة "زغلول" وزملائه في المنفى، مثل سابقتها، بل كانت أشد قسوة عليهم، حيث قضوا ليلتهم داخل ثكنه يتساءلون عن مصيرهم، وفي الصباح يبلغهم ظابط كبير أنهم قد سمح لهم بإحضار ثياب من منازلهم تكفيهم لمدة شهر، وبخادم إذا شاءوا.

ووفقا لما سرده كتاب سلسلة ثورات مصرية وعربية "ثورة 1919" للكاتب صلاح عبد الحميد، فإن فكرة النفي كانت بعيدة عن ذهن زغلول ورفاقه، وأن السجن كان الأقرب بالنسبة لهم، ولكن الحكومة البريطانية قررت إبعادهم إلى جزيرة مالطا، ونزلوا في المعتقل معزولين عن بقية الأسرى عانى "زغلول" ورفاقه خلال فترة وجودهم في المنفى،

ووفقا لما سرده كتاب سلسلة ثورات مصرية وعربية "ثورة 1919" للكاتب صلاح عبد الحميد، فإن فكرة النفي كانت بعيدة عن ذهن زغلول ورفاقه، وأن السجن كان الأقرب بالنسبة لهم، ولكن الحكومة البريطانية قررت إبعادهم إلى جزيرة مالطا، ونزلوا في المعتقل معزولين عن بقية الأسرى عانى "زغلول" ورفاقه خلال فترة وجودهم في المنفى، ولم يؤذن لهم بالخروج إلى الرياضة في الخلاء إلا مرتين كل أسبوع، بعد أن يقسموا بشرفهم أنهم لن يهربوا، ولايساعدهم أحد على الهرب ولا يعطوا نقودا لأحد، فلم تمنحهم القيادة البريطانية من مالهم إلا القليل وبمقدار ما يلزم لهم، ولم يكن لديهم من النقود إلا القليل عندما تركوا مصر، وأرسلوا بواسطة السلطة مالا من ذويهم، فجيء بمئة جنيه لإسماعيل صدقي أودعتها السلطة البريطانية مع أموال زملائه في بنك الجزيرة. Advertisements كان الرفاق يقضون جانبا من الوقت في تعلم اللغات التي يحسنها بعضهم، وفي لعب الورق وقراءة الشعر، وجانبا في الحديث والسمر، ويستعينون أحيانا على طرد الهموم بمبادئ الدين والفلسفة، التي أفادتهم على تحمل المشاق والصعاب. وفقا للكتاب الذي يؤرخ لتلك الفترة، دفعت ظروف النفي وقسوته إسماعيل صدقي لإرسال خطاب إلى شقيقه في القاهرة، يصف له ما يعانيه هو وزملاؤه في قلعة بولفرينا، وهي قلعة اعتقال أسرى حرب، ويطلب منه إثارة الرأى العام للضغط على وزير المستعمرات لاتحاذ الإجراءات اللازمة لكي يعامل زعماء الشعب معاملة السياسيين، لا معاملة أسرى الحرب. ويحكي كتاب "سلسلة ثورات مصرية وعربية"، أنه خلال الظروف الصعبة والقاسية في مدة النفي وقعت بعض الخلافات فيما بينهم، لا سيما بين إسماعيل صدقي ومحمد محمود باشا، والتي وصفها سعد بقوله، "يؤسفني جدا ما يقع من وقت لآخر بين صدقي ومحمد محمود من سوء تفاهم، وقد حاولت كثيرا منعه، فلم تساعدني حالة محمد محمود إلى الوصول إلى غاية مرضية، لأنه كثير الانفعال ويتأثر لأقل شيء، ويكفي أن يخالف فكرة في أمر من الأمور حتى يغضب ويرمي الغضب من لسانه بعض العبارات الجارحة"، وعلل حينها إسماعيل صدقي هذه الخلافات التي دارت بينه ومحمد محمود بأن سببها شعور محمد محمود بالغرور. وخلال مدة اعتقال ونفي قادة الوفد، اندلعت الثورة العنيفة في 9 مارس عام 1919، وحدثت مصادمات بين القوات البريطانية والثوار، أدرك البريطانيون، ولكن بعد فوات الأوان أن قمع المظاهرات بالحديد والنار لا يزيدها إلا قوة واشتعالا، فقررت تغيير ممثليها في مصر السير ريجنالد وينجت، وعينت مكانه اللورد اللنبي، قائد قواتها في الشرق الأوسط في أثناء الحرب، الذي أعلن أن بريطانيا لا تريد لمصر إلا الخير، وأنها حريصة على احترام الشعور القومي المصري، وحريصة على إدامة العلاقات الحسنة بين بريطانيا ومصر، وأنه لذلك أمر بإطلاق سراح الباشوات الأربعة المعتقلين بمالطا وأجاز لهم وللوفد المصري السفر حيث ينعقد مؤتمر الصلح. عاد "زغلول" من المنفى وقام بتأسيس حزب الوفد المصري ودخل الانتخابات البرلمانية عام 1923م، ونجح فيها حزب الوفد باكتساح. تولى رئاسة الوزراء من عام 1923م واستمر حتى عام 1924م حيث تمت حادثة اغتيال السير لي ستاك قائد الجيش المصري وحاكم السودان والتي اتخذتها سلطات الاحتلال البريطاني ذريعة للضغط على الحكومة المصرية، حيث وجه اللورد اللنبي إنذارا لوزارة سعد زغلول.

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