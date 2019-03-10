نائب: الإفراج عن العمال المحتجزين في «أوغندا» قريبًا

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النائب أحمد طنطاوي
قال النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة «دسوق وقلين» في كفر الشيخ، «إنه متواصل مع أهالي الـ32 عاملا المحتجزين في أوغندا، وكذلك وزارة الخارجية، لحل الأزمة»، مؤكدًا أن السفارة المصرية في أوغندا تعمل على حل الأزمة والإفراج عن هؤلاء الشباب في القريب العاجل، وعودتهم إلى مصر، وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الأزمة أظهرت شهامة المصريين في الخارج وتكاتفهم لحل الأزمة ومساعدة زملائهم المحتجزين في السجون الأوغندية والتواصل مع أهلهم لطمأنتهم عليهم.
كانت «التحرير»، قد التقت أهالي 32 عاملًا مصريا مقبوضا عليهم في دولة أوغندا من أبناء قرية «شباس عمير»، التابعة لمركز قلين، إذ يعيش أهالى هذه القرية أوقاتا صعبة، لعدم قدرتهم على التواصل مع أبنائهم للاطمئنان عليهم، عقب علمهم بالقبض عليهم من قبل السلطات الأوغندية منذ 21 يومًا، وتوجيه
كانت «التحرير»، قد التقت أهالي 32 عاملًا مصريا مقبوضا عليهم في دولة أوغندا من أبناء قرية «شباس عمير»، التابعة لمركز قلين، إذ يعيش أهالى هذه القرية أوقاتا صعبة، لعدم قدرتهم على التواصل مع أبنائهم للاطمئنان عليهم، عقب علمهم بالقبض عليهم من قبل السلطات الأوغندية منذ 21 يومًا، وتوجيه العديد من التهم لهم، منها الانضمام إلى جماعات إرهابية، وتزوير الإقامات، في الوقت الذى علم الأهالي فيه بإصابة عدد منهم بالأمراض الوبائية نتيجة احتجاز عدد كبير منهم فى أماكن غير آدمية.
وناشد أهالي المحتجزين بأوغندا الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل لحل أزمة هؤلاء الشباب، بصفته أبًا لكل المصريين ورئيس الاتحاد الإفريقي، لسرعة الإفراج عنهم، وعودتهم إلى أهلهم وإخراجهم من هذا المأزق الصعب.
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