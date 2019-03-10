انت الان تتابع نائب: الإفراج عن العمال المحتجزين في «أوغندا» قريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب أحمد طنطاوي

قال النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة «دسوق وقلين» في كفر الشيخ، «إنه متواصل مع أهالي الـ32 عاملا المحتجزين في أوغندا، وكذلك وزارة الخارجية، لحل الأزمة»، مؤكدًا أن السفارة المصرية في أوغندا تعمل على حل الأزمة والإفراج عن هؤلاء الشباب في القريب العاجل، وعودتهم إلى مصر، وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الأزمة أظهرت شهامة المصريين في الخارج وتكاتفهم لحل الأزمة ومساعدة زملائهم المحتجزين في السجون الأوغندية والتواصل مع أهلهم لطمأنتهم عليهم.

كانت «التحرير»، قد التقت أهالي 32 عاملًا مصريا مقبوضا عليهم في دولة أوغندا من أبناء قرية «شباس عمير»، التابعة لمركز قلين، إذ يعيش أهالى هذه القرية أوقاتا صعبة، لعدم قدرتهم على التواصل مع أبنائهم للاطمئنان عليهم، عقب علمهم بالقبض عليهم من قبل السلطات الأوغندية منذ 21 يومًا، وتوجيه

Advertisements