انت الان تتابع السيسي يشهد الندوة التثقيفية ليوم الشهيد (بث مباشر) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، بحضور عدد من أهالي الشهداء وكبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة المصرية. وصل الرئيس السيسي منذ قليل، إلى مركز المنارة للمؤتمرات، لحضور وقائع الندوة التثقيفية الثلاثين التي تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد، ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض عام 1969 على جبهة القتال. وبدأت الندوة بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، أعقبها فيلم تسجيلي بعنوان "سلام الشهيد".

وتقدم الندوة عددًا من النماذج لبعض الملاحم والبطولات التى يقدمها أبطال القوات المسلحة منذ معارك الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد والجهود الحالية فى القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء. يشهد فعاليات الندوة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس