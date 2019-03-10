شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الاثنين دافئ.. والقاهرة 24 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الاثنين طقس معتدل علي السواحل الشرقية مائل للدفء علي السواحل الغربية دافيء علي الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة علي شمال الصعيد حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة علي جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد تكون كثيفة علي بعض الطرق ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي شمال البلاد .

والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء وعلي خليج السويس و البحر الأحمر مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف ، و البحر الأحمر معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج من متر ين الي متر ين ونصف والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة " 12- 24 " ، إسكندرية " 11– 21 " ، قنا " 11– 29 " ، الأقصر " 11– 30 " ، أسوان " 12 – 31 " .

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