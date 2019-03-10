شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «في أخطاء في وزارة الداخلية.. لكن مقتلتش الناس في التحرير» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مداخلته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ليوم الشهيد، اليوم الأحد: «قالوا إن الجيش خان الشرطة ودخَّل المتظاهرين الأمن الوطني، عشان ياخدوا الوثائق ويهدروا كرامة الشرطة. شوفوا الدول بتدمَّر إزاي وبتضيع إزاي، والله أنا صادق، كل يوم حكاية وحكاية وإشاعة وإشاعة».
وأضاف: «في أخطاء في وزارة الداخلية، لكن مقتلتش الناس في ميدان التحرير».
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