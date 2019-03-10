شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «قالوا إن التطعيم بتاع 100 مليون صحة هيئذي الناس.. هغشكم ليه؟» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ليوم الشهيد، اليوم الأحد، على الشائعات المُتناثرة عن مبادرة «100 مليون صحة»، إذ قال: «الإشاعات كتير، قالوا إن التطعيم بتاع 100 مليون صحة هيئذي الناس، هغشكم ليه؟ هضحك عليكم ليه؟ بقى إحنا نقدر نعمل كده في نفسنا؟ أعمل كده في نفسي وولادي؟».
وأضاف: «إحنا عملنا الحملة دي لأجل نخفف عن أهلنا، كُنت متألم من فيروس سي، وموجوع منه كمصري بيتألم لأهله وناسه، عملناه عشان نخفف كل مصري ونطمنه، وقلنا نطمنهم».
وتابع: «قوائم الانتظار كانت 18 ألف، كان في 6 آلاف خالصين من سنة، عملنا دراسة الـ12 هيكلفونا كام؟.. أنا عاوز أقولكم خلال 6 شهور، عدد اللى اتعملهم عمليات من قوائم الانتظار، تجاوزنا العدد بعشر مرَّات، تجاوزنا 100 ألف إنسان. إحنا كحكومة عاوزين نخفف عن أهلنا ولا نضيعهم؟».
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