شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع ٢ وإصابة ٧ آخرين في حادث تصادم بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى ٢ مصرعهما وأصيب ٧ آخرون بإصابات متفرقة، بينهم حالتان إصابتهما خطيرة في تصادم سيارة نقل «تريلا» بسيارة ربع نقل، بطريق الشلاتين مرسى علم الساحلي بمنطقة برنيس جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر، وتم الدفع بـ٥ سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل الجثتين لمشرحة مستشفى شلاتين، ونقل المصابين لمستشفيي مرسى علم والشلاتين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

تلقي اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بتصادم سيارة نقل تريلا ٦٩٣١، وسيارة ربع نقل ٢٠٦٨٦، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، هما عيد ناصر، وعلي حسين، وتم نقل جثتيهما لمشرحة مستشفى شلاتين، وتم نقل ٧ مصابين لمستشفيي مرسى علم والشلاتين لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر طبية أن الإصابات بين غيبوبة وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات.