شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: «هو أنا قُلت لكم معايا السمن والعسل؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مداخلة أجراها خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الأحد: «يقولك دول هيعملوا في العاصمة الإدارية 200 مليار بنية أساسية، طب أسيوط الجديدة؟ طب إسماعيلية الجديدة؟ طب رشيد الجديدة؟، يا جماعة اللى بيطرح الطرح ده عاوز يألمك وينغّص عليك عيشتك».

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وعن ميزانية بناء المدن الجديدة في مصر، قال السيسي: «والله كل المدن الجديدة مش معمولة على موازنة الدولة، لا تكلف موازنة الدولة شيئًا؟ طب بتتعمل ازاي؟ أنتوا بتحفروا الأرض تجيبوا فلوس من الأرض؟، الأراضي اللى ملهاش قيمة، بندخل نعمل طريق ومحور لغاية ما نعبر، نطرح أراضي للبيع، والفلوس بناخدها نعمل بيها شغل، الكلام ده ينطبق على (العلمين) وكل المشاريع الجديدة».

وأضاف: «حد يقولي أنت مش قلت الكلام ده قبل كده؟، أنا ممكن أطلع كل يوم في التلفزيون واتكلم معاكم، بس أنتوا هتزهقوا مني، وأنا معنديش ملكات الإعلاميين».

وتابع: «أنا بقول الكلام ده، عشان كل أسرة تنتبه لأبنائها، أنا لو ضيعت الوعي ده، هعمل إعادة إنتاج للحالة بتاعة 2011. هو أنا وعدتكم فأخلفتكُم؟ هو أنا قلت لكم معايا السمن والعسل؟ هاتوا كل التصريحات، قلت لكم إحنا سوا لمواجهة تحديات مصر، أنا في كل لقاء بتكلم في ده، التكرار، لتثبيت توصيف الحالة».