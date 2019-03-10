شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلماني يقدم مشروعًا قانونًا لتعديل بعض أحكام قانون عقوبة التحرش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعد النائب شريف نادي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة ملوي بمحافظة المنيا، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

Advertisements

وقال «نادي»، في تصريحات له، اليوم الأحد: إن «ذلك في إطار سعينا لتقديم مزيد من الحماية القانونية للمرأة في الشارع وتوفير بيئة العمل المناسبة لها حتى لا تتعرض لأي ابتزاز رخيص من رئيس مباشر في العمل أو صاحب سلطة رأينا تقديم هذه التعديلات حماية لها».

وأضاف «نادي»: «نحن نؤمن بأن المرأة هي أحد أهم أركان المجتمع في كل زمان ومكان وعمود الأسرة، فهي الزوجة والأم والأخت، وهذا ليس كلاما إنشائيا، بل واقع معيش فهى التي تتحمل أمراض المجتمع الاجتماعية وتتعرض للمضايقات أينما وجدت في الشارع، وفي المواصلات العامة، وفي العمل».

وأشار إلى أن إحصائيات مراكز بحثية محايدة تبرز أن ظاهرة التحرش بالمرأة زادت بشكل كبير حتى بات خروج المرأة من بيتها يمثل عبئا نفسيا عليها، ونظرا لانتشار هذه الظاهرة وجب تغليظ العقوبات.