شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان النواب» تؤجل مناقشة قانون نقابة المهندسين بسبب تغيب ممثلي النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، مناقشة تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين لاجتماع آخر، بسبب تغيب ممثلي النقابة عن الحضور.

كانت لجنة الإسكان اجتمعت، أمس السبت، لمناقشة تعديلات تقدمت بها النائبة شرين فراج، بجانب مشروع قانون تقدم به النائب محمد عبدالغني، سبق للجنة مناقشته ووافقت عليه.

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وقال النائب محمد عبدالغني، إن مشروع تعديل القانون المقدم به، سبق وتم مناقشته في اللجنة، وتم أخذ الموافقة عليه من قبل النقابة، ونتيجة خطأ إداري لم يعرض على الجلسة العامة من سنتين.

وأوضح النائب إيهاب السماوي، أن ما تم عرضه على نقابة المهندسين هو ما تقدم به النائبان محمد عبدالغني والنائب محمود عثمان، مضيفًا أن مشروع القانون المقدم من شيرين فراج لم يعرض على النقابة ولا المجلس الأعلى للنقابة.

وبعد مناقشات تم أخد الرأي ووافقت اللجنة على مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون المقدم من النائب محمد عبدالغني والنائب محمود عثمان.

في نهاية الاجتماع، طلب النائب علاء والي، رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة القانون لحين حضور ممثلي النقابة، وقال «لا يجب أن نناقش القانون في غيابهم».