شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 95 منحة دراسية من روسيا المصريين للعام الدراسي 2020 /2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، حول المنح الدراسية المقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية للعام الدراسي 2020/2019، والبالغ عددها 95 منحة دراسية للدارسين المصريين، وفقاً لبروتوكول التعاون بين البلدين.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن التقرير أشار إلى تقديم 20 منحة من جمهورية روسيا الاتحادية للحصول على الدكتوراة في مختلف التخصصات فيما عدا الفنون والموسيقى، وأن آخر موعد للتقدم لهذه المنح 21 مارس الجاري، حيث يقوم المتقدم للمنحة بالتسجيل على موقع RUSSIA.STUDY واختيار البرنامج التعليمي المناسب من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني: https://russia.study/ru/navigator.

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ويتم تقديم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات بمجمع التحرير، ويُشترط في المتقدم أن يكون من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية، والمعاهد، والهيئات، والمراكز البحثية، وألا تزيد سن المتقدم للدكتوراه على 32 سنة، وأن يشغل وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، وألا يكون قد مضى على تسجيله الدكتوراة بالوطن أكثر من عام ونصف العام في أول سبتمبر 2019، والحصول على 67 درجة في IBT أو 5.5 درجة في اختبار IELTS.

وأضاف التقرير أن الجانب الروسي سيقدم راتباً شهرياً يُقدر بـ6000 روبل لطلاب الدكتوراة، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية بمقتضى بوليصة التأمين الصحي على نفقة العضو، وقيمتها نحو 200 دولار أمريكي سنويًا، وتختلف باختلاف المدينة والجامعة المقيد بها الطالب، ولا تشمل المنحة نفقات السفر ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية ومصروفات التسجيل، وتتحمل البعثات استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الروسي «طبقًا لبروتوكول التعاون»، وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة، ولا تتحمل البعثات أي نفقات للأسرة.

وأعلن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات عن تقديم 75 منحة من جمهورية روسيا الاتحادية للعام الدراسي 2020/2019 وبدون نفقات من البعثات، موزعة على النحو التالي: «30 منحة في تخصص الطاقة والتكنولوجيا النووية، 3 منح في تخصص علوم الأرض، 4 منح من وزارة الثقافة الروسية، 6 منح من وزارة الزراعة الروسية، و32 منحة في تخصصات مختلفة».

وأشار التقرير إلى أن التقدم والتسجيل لهذه المنح يكون قبل 25 مارس الجاري على موقع RUSSIA.STUDY ويتم اختيار البرنامج التعليمي المناسب من خلال الموقع الإلكتروني https://russia.study/ru/navigator .