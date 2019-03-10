شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يُحقق أمنية «أم الشهداء».. قبًّل يدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قبَّل الرئيس عبدالفتاح السيسي يد أم الشهداء، السيّدة غالية السيد محمد خليفة، التي تبلغ من العمر 105 أعوام، من محافظة المنوفية، والتي كان لديها طلب وحيد، وهي أن تصافح الرئيس عبدالفتاح السيسي. جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

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